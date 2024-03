Fiorentina | Commisso | «Vado a salutare Joe Ripartiamo da qui»

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 La Procura della FIGC chiude le indagini sul caso Acerbi caso ... (calcionews24)

La prematura scomparsa di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina , in seguito al malore che lo ha colpito domenica scorsa, ha profondamente segnato tutto il panorama calcistico italiano e ... (sportface)

In casa Fiorentina continua a farsi sentire la tristezza per la scomparsa del dg Joe Barone, ma intanto la squadra è tornata a lavorare... (calciomercato)

Commisso alla squadra: "Vado a salutare Joe, ci vediamo tra poche settimane" - In un video pubblicato dalla Fiorentina sui canali social, Rocco Commisso ha voluto fare un discorso alla squadra. Il presidente viola ha "salutato" la squadra poiché in partenza per gli Stati Uniti.gianlucadimarzio

Fiorentina - Commisso alla squadra: "Vado a salutare Joe, torno tra poche settimane” - Rocco Commisso saluta la Fiorentina per rientrare negli Stati Uniti, dove insieme a una delegazione della società seguirà le esequie di Joe Barone a New York. Il patron ha parlato stamani alla squadra ...napolimagazine

Fiorentina, Commisso ALLA SQUADRA: "VADO A SALUTARE JOE, TORNO PRESTO" - "Ciao ragazzi, io devo partire. Partiamo da qua, con Ferrari, Pradè, vado con loro a salutare Joe. Ci vediamo tra poche settimane, non di più.sportmediaset.mediaset