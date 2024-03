Fiorentina | Commisso alla squadra | 'Vado a salutare Joe | tornerò tra poche settimane'

(Di sabato 23 marzo 2024) In casacontinua a farsi sentire la tristezza per la scomparsa del dg Joe Barone, ma intanto laè tornata a lavorare...

Commisso non ha nessuna intenzione di cedere la Fiorentina , anzi l’intento è portarla avanti nel nome di Joe Barone L’intenzione al momento da parte del 74enne magnate italo/americano di lasciare il ... (calcionews24)

La prematura scomparsa di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina , in seguito al malore che lo ha colpito domenica scorsa, ha profondamente segnato tutto il panorama calcistico italiano e ... (sportface)

FOTO FV, Striscione per Barone al Viola Park. Presente anche Commisso - Anche nelle partite del weekend, al Viola Park, si continua a rendere omaggio a Joe Barone. Come raccolto dalle immagini di FV (in calce all'articolo), prima del fischio d'inizio ...firenzeviola

Commisso, Ciao ragazzi, vado a salutare Joe. Torno tra poche settimane - Rocco Commisso saluta la Fiorentina per rientrare negli Stati Uniti, dove insieme a una delegazione della società seguirà le esequie di Joe Barone a New York. Il patron ha ...firenzeviola

Fiorentina, Orlando: “La viola vorrà vincere per Joe Barone. Italiano ha dato tutto, ora punta a una coppa prima di salutare” - La Fiorentina di Italiano torna in campo dopo la scomparsa di Joe Barone, Orlando, che ha vestito questa maglia, commenta a Tag24 ...tag24