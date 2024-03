Fiorentina | Commisso alla squadra | “Torno negli USA | ci vediamo tra qualche settimana”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) La prematura scomparsa di Joe Barone, direttore generale della, in seguito al malore che lo ha colpito domenica scorsa, ha profondamente segnato tutto il panorama calcistico italiano e internazionale. Tanti i messaggi in ricordo dell’italo-statunitense, punto di riferimento delladi questi ultimi anni. Il capitano dei Viola, Cristiano Biraghi, aveva espresso tutto il suo dolore per la morte del DG, una ferita da lui accostata a quella causata dall’improvvisa scomparsa di Davide Astori nel 2018. Tutto il gruppo di italiano si è poi recatocamera ardente allestita dsocietà toscana in onore di Barone, e molti calciatori e le loro famiglie hanno anche partecipato ai funerali che si sono tenuti a Pozzallo, città di nascita di Barone. Tra i più sconvolti per l’accaduto c’è stato Rocco ...