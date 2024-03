Fiorentina Arthur | deciso il futuro del brasiliano?

(Di sabato 23 marzo 2024) Laavrebbeildi: il centrocampistaè in prestito con diritto di riscatto dalla Juve Laavrebbe preso una decisione suldi, centrocampista in prestito dalla Juve e il cui diritto di riscatto è fissato a 20 milioni di euro. Come riportato da Fabrizio Romano la dirigenza

Rispondiamo subito alla domanda, anche se non fino in fondo: in estate , qualche giorno dopo il solstizio, succederà che Arthur Melo,... (calciomercato)

Sofyan Amrabat – La Serie: Dal fallimento in Premier al rilancio in serie A - Sofyan Amrabat è stato per un’intera estate un caso di mercato. Il marocchino la scorsa stagione fu rilanciato alla grande da Italiano dopo due anni conditi da prestazioni anonime. Il mondiale da prot ...sportcafe24

Arthur, La Fiorentina non eserciterà riscatto da 20mln - Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano su X, la Fiorentina non eserciterà l'opzione per il riscatto da 20 milioni di euro di Arthur, centrocampista in prestito ...firenzeviola

Arthur, La Fiorentina non eserciterà l'opzione di riscatto - Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano su X, la Fiorentina non eserciterà l'opzione per il riscatto da 20 milioni di euro di Arthur, centrocampista in prestito dalla Juventus. Il brasiliano ...firenzeviola