Final Fantasy 16 | il nuovo aggiornamento gratuito migliorerà diversi aspetti interessanti

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 23 marzo 2024) Ildi16 è stato annunciato e dettagliato nel corso del PAX East 2024. Il videogioco di Square Enix riceverà anche un secondo DLC a pagamento, ma ci sono molti contenuti e miglioramenti gratuiti in arrivo per i fan. Come riporta anche Gaming Bolt, tra le funzioni piùe comode troveremo la Quick Complete. Grazie a questa novità, dopo aver completato la missione di un personaggio secondario non dovremo più fare il viaggio a ritroso per tornare a prendere la nostra ricompensa, ma potremo trasferirci direttamente, risparmiando tempo. Un altro intervento di semplificazione riguarda le icone dei collezionabili, che sono più facili da identificare, semplificando così il nostro lavoro. Una delle modifiche più utili, poi, sarà la ...