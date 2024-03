Filippo Caccamo | “Mi dedico troppo al lavoro La cronologia del cellulare? Il trionfo della tristezza”

Filippo Caccamo , "trentenne disperato", docente , content creator e comico . Intervistato da Fanpage.it ha racconta to il suo modo di vedere la scuola e il suo punto di vista sulla comicità: "Si può e ... (fanpage)

Arezzo, 23 febbraio 2024 – 2 milioni di follower tra Instagram, Facebook, Youtube e Tik Tok. Non c’è professore o studente italiano che non rida quotidianamente con i video dell’attore comico (ed ex ... (lanazione)