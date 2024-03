Ferrara ritrova la sua cattedrale | sei anni di restauri e di scoperte | città in festa per la riapertura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 - Le cattedrali sono nate come punto di riferimento delle comunità, religioso e civile. Edifici di pietra in mezzo a case di legno. È questa, almeno, la storia delladi, intitolata a San Giorgio e nata nel 1135. Una storia lunga quasi mille. Più è un edificio è antico, più la comunità che gli si sviluppa intorno lo vede come imprescindibile. Si spiega in questo modo il fiume incredibile di persone, di fedeli, che ieri ha invaso il centro cittadino e poi la: l’occasione era ladell’edificio, dopo un periodo di chiusura che, di fatto, dura dal 2018. In realtà, per rintracciare il motivo di questa chiusura, è necessario risalire al 2012. In particolare al 20 maggio, quando un terremoto scosse l’Emilia e colpì duramente ...