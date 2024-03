Fermana Tornano Giandonato e Spedalieri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Prosegue la preparazione dellain vista della gara di domenica 24 alle ore 14 contro l’Arezzo. La squadra di Mosconi farà la rifinitura nella mattinata di oggi e poi nel pomeriggio partirà il pullman in direzione Toscana. Pernottamento in città per poi arrivare carichi e riposati alla partita. Inutile dirlo, se si vogliono alimentare le piccole speranze di salvezza, bisogna uscire dal Comunale di Arezzo con i tre punti. Impresa tutt’altro che semplice dato che i granata sono reduci da quattro vittorie nelle ultime sei partite e non perdono in casa da oltre due mesi, quando a batterli ci aveva pensato Zeman con il suo Pescara. Sono in piena lotta per un posto ai playoff e i punti, anche se per ragioni diverse, servono anche a loro come il pane. Così mister Mosconi ha descritto la sfida sulle colonne de La Nazione: "L’Arezzo è una squadra organizzata, che in ...