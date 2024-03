Ferito in grotta | giovane speleologo bloccato a 70 metri nel Buso della Rana | difficili i soccorsi

(Di sabato 23 marzo 2024) Monte di Malo (Vicenza), 23 marzo 2024 – Incidente inper unche è rimastodopo il distacco di una roccia. Le sue condizioni non gli permettono di risalire autonomamente e sono in corso iper poterlo riportare in superficie. L’incidente è avvenuto nella mattina di oggi, all'internoPissatéla a Monte di Malo che si trova ad una profondità di 70, ramo del più famosauna rete di tunnel sotterranei che si estende per 40 chilo. Il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto comunica che bisognerà attendere che la squadra sanitaria raggiunga ilper capire i tempi ...

Era impegnato in un servizio antiracket contro i clan del quartiere Fuorigrotta a Napoli quando gli spararono mentre era seduto in auto. Da quella notte del 2015 Nicola Barbato , 61 anni, per la ... (gazzettadelsud)

Monte di Malo, speleologo colpito alla testa da una roccia bloccato in una grotta - L'incidente intorno alle 13 del 23 marzo. L'uomo si è ripreso, ma è in stato confusionale, ed è in attesa dei soccorsi ...rainews

Tre ragazzi bloccati in grotta: uno è Ferito. Soccorsi lunghi e difficili - Soccorsi in corso dalle tredici a Monte di Malo nella grotta della Pissatéla: all'interno si trovano ancora tre giovani, uno dei quali Ferito. Il recupero ...ecovicentino

Colpito alla testa da una roccia durante l’escursione resta bloccato in grotta: arrivano i soccorsi - L’incidente si è verificato nelle grotte del Buso della Pisantela, nel Vicentino. Dopo l’incidente per l’uomo è impossibile tornare in superficie: avviate le operazioni di soccorso.fanpage