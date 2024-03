Federer nuovamente a Roma | lo svizzero in visita al Foro Italico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Rogertorna a, non lontano dai campi da tennis. Questa mattina hato il, proprio dove ha conquistato la finale degli Internazionali per quattro volte e in giornata ha visionato i campi 5, 6, 7 e 8 di un torneo privato organizzato in vista del matrimonio di un’amico. Nella tranquilla giornata, il campione si è anche impegnato in qualche scambio, per poi ritirarsi a pranzo e proseguire con la sua gita nella Capitale. SportFace.