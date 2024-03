Federcalcio brasiliana contro Robinho e Dani Alves | “Uno dei capitoli più disastrosi del calcio brasiliano”

(Di sabato 23 marzo 2024) Laprende una posizione dopo le condanne per violenza sessuale a due icone moderne delsi trovano dietro le sbarre con l’accusa di aver violentato due donne. Oggi il presidente della federazione ha voluto esprimere vicinanza alle vittime e condannare fermamente le azione dei due calciatori. È vergognoso che un giocatore si senta a proprio libero di commettere questo tipo di perversità In una nota della federazione si legge: “Uno deipiùdel. È vergognoso che un giocatore si senta a proprio libero di commettere questo tipo di perversità , credendo che il successo sportivo lo proteggerà ...

