Fdi | svolta nella notte Evitata al fotofinish la conta romana

(Di sabato 23 marzo 2024) La liturgia che va in scena in pubblico,sala del Palazzo dei Congressi dell'Eur, vuole che a sbloccare l'impasse sia l'appello accorato all'unità del coordinatore regionale, Paolo Trancassini. La storia rac, invece, di un accordo raggiunto all'una della, che ancora stamattina ha rischiato di saltare. In extremis la federazionedi Fratelli d'Italia, la culla del melonismo, riesce a evitare di essere dilaniata da una guerra fratricida tra le due anime del partito per la guida del coordinamento che da solo vale un quinto delle tessere complessive: da una parte i lolliani, rappresentati da Marco Perissa, e dall'altra i rampelliani, che puntavano su Massimo Milani che quel ruolo lo ha ricoperto per 10 anni prima di essere commissariato l'anno scorso. Finisce che a metà mattina il secondo prende la ...