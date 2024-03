FdI piglia-tutto alle Europee | il sondaggio stravolge il quadro | una nuova maggioranza?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno il vento in poppa. A confermarlo sono tutti i sondaggi, non ultimo quello pubblicato da Ipsos per Euronews. Il partito del premier raccoglierebbe il 27% e, guardandoprossime consultazioni per l'Europarlamento, eleggerebbe ben 24 parlamentari. Si tratterebbe della truppa più folta di tutta l'Unione,spsolo di quella della Cdu tedesca. Dopo FdI, secondo questi dati, si colloca il Pd che però si fermerebbe sotto quota venti, ottenendo il 19% dei voti. A poca distanza il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che tallonerebbe i dem con il 17.4%. Continua invece la lotta interna al centrodestra per la seconda posizione nella coalizione. Secondo ildi Ipsos, Lega e Forza Italia sarebbero appaiate entrambe all'8.2%. Solo un'altra lista riuscirebbe poi a ...