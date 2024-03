Farmacie come piccoli ambulatori | via agli esami con la ricetta medica | tutte le novità del Ddl Semplificazioni

Al problema della Mancanza dei farmaci sul territorio una risposta è l’attività di preparazione delle cd. farmaci e galeniche. Le novità. Non sempre i farmaci sono distribuiti in modo ottimale sul ... (informazioneoggi)

Semplificazioni, in farmacia vaccini over12 e scelta medico base - Tutte le vaccinazioni (quelle contenute nel piano nazionale vaccinale) per gli over 12 oltre a quelle già possibili come Covid e influenza, alcuni esami diagnostici in telemedicina e l'allargamento de ...ansa

Arrivano le semplificazioni, più veloci interventi su immobili vincolati - Si semplifica la possibilità di fare interventi su immobili vincolati: lo si legge nel disegno di legge semplificazioni che dovrebbe andare lunedì in Consiglio dei ministri. (ANSA) ...ansa

L'assunzione del fieno greco è sconsigliata alle donne in gravidanza e chi prende farmaci antidiabetici - Che cos'è il fieno greco, a cosa serve e per cosa fa bene, ma anche quali sono le importanti controindicazioni e a chi invece è sconsigliato.gazzetta