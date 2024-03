FAI | nuovi siti per rivelare il volto Liberty di Catania e il patrimonio dell’hinterland etneo

(Di sabato 23 marzo 2024) Le Giornate FAI di Primavera 2024 si snodano sotto il sole dellaNord-Est, tra i palazzi di città edificati dalla borghesia. Sul fil rouge degli anni ruggenti dele del Gothic revival, saranno percorse le vie abitate dalla classe dirigente che tra il XIX e il XX secolo emerse con spirito imprenditoriale e si impose sulla vecchia nobiltà sedimentata nelle sfarzose ville gattopardesche del centro storico. Sabato 23 e domenica 24 marzo il Fondo per l’Ambiente Italiano aprirà eccezionalmente le porte di prestigiose residenze, fondazioni, atelier, musei per accogliere il vasto pubblico che è già in attesa di vivere un’esperienza originale a ritroso nel tempo. L’evento diffuso propone numerosie la loro esplorazione sarà valorizzata da centinaia di Apprendisti Ciceroni. Saranno coinvolti nelle tappe anche i volontari del ...

Lazio, Tudor stravolge tutto: allenamenti a massima intensità e nuovi orari - In effetti con il tecnico toscano si guadagnava tempo per eventuali terapie, colloqui e sedute video, quest'ultime ancora non utilizzate dal nuovo allenatore che, per il momento, sta facendo parlare ...lalaziosiamonoi