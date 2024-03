Fabrizio Corona su Fedez | “Rapporti particolari Una sera a casa mia”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 23 marzo 2024) Ancora una voltaha parlato di, ma in questo caso ha usato toni decisamente più amichevoli del solito. Durante una chiacchierata nel podcast Denaropoli, l’ex re dei paparazzi ha rivelato che i suoinon sono stati sempre ‘complicati’ con il cantante di Bella Storia.tra le tante cose ha anche ricordato un aneddoto di nove anni fa, quando asua ha sbocciato con Federico.parla del rapporto con. “Se ho litigato conprima della causa? Ma no, io conho avuto un rapporto particolare. Lui come tutti i ragazzi più giovani sono cresciuti quando c’era il mito di. Io ad esempio mi ricordo dopo i miei primi ...