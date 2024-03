Fabio Volo | “Spero mi vediate sempre di meno”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) “midi“. Così ha dettoin un’intervista concessa a Il Messaggero, parlando del fatto di recitare in film e serie tv. Tornato al cinema con Po, il protagonista del film animato Kung Fu Panda a cui ha prestato la voce anche per il quarto e ultimo capitolo della saga, l’attore ha spiegato come il suo amore per il grande schermo sia andato diminuendo in questi anni. Uno dei motivi principali? Il cambiamento di priorità arrivato soprattutto con la nascita dei figli, Sebastian e Gabriel. “Quando sono diventato padre ho capito che se avessi continuato a fare radio, cinema e tv non avrei più visto i miei figli. Non volevo dargli il tempo che mi restava. Dovevo rinunciare a qualcosa. E così sono saltati tv e cinema”, ha detto. Prima di Po, lo speaker è ...