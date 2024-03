Fa flanela come dire bighellonare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 23 marzo 2024) Magni Ue, te finì de fa?: con questo colorato modo didel dialetto milanese il Carletto, seduto a un tavolino del bar, ha rimproverato il barista che continuava a chiacchierare invece di andare a preparare i caffè che, ormai da un po’ di tempo, gli amici gli avevano ordinato. "Fa"? Significava infatti oziare,, perdere tempo. Dunque l’imprecazione lanciata dal Carletto contro il povero barista era nelle regole precise della chiacchiera dialettale. Però "" era adoperato con intonazione leggermente diversa anche per indicare un individuo che non combinava mai niente di buono, uno di cui non c’era tanto da affidare degli incarichi, o chiedere dei favori, o delle collaborazioni. Si diceva infatti: "Quel lì l’è un". Qualcuno che porta ...