F1 | Verstappen fa il colpo ed è in pole anche a Melbourne Sainz in prima fila | delude Leclerc

(Di sabato 23 marzo 2024) Maxpiazza ildel campione quando più conta, facendo la differenza in Q3 sul circuito cittadino di Albert Park ae conquistando laposition per il Gran Premio d’Australia 2024, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Per l’olandese della Red Bull si tratta della 35ma partenza al palo in carriera (la terza consecutiva quest’anno), che gli consentirà di partire domani con tutti i favori del pronostico per la vittoria. A completare lain griglia ci sarà la Ferrari di uno straordinario Carlos, secondo a 270 millesimi dallanonostante una forma fisica ancora non ottimale dopo l’intervento per l’appendicite di due settimane fa a Jeddah. Terza posizione per il messicano Sergio Perez con ...

"Nel team c'è armonia, stiamo facendo bene e il gruppo è unito", dice il messicano della Red Bull MELBOURNE (AUSTRALIA) - "Se Verstappen dovesse andare via sarebbe un duro colpo per la squadra". ... (ilgiornaleditalia)

Il pilota Red Bull Sergio Perez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delle prime prove libere del GP d’ Australia : “Se Verstappen dovesse andare via sarebbe un duro colpo per il team. Quello ... (sportface)

