F1 su TV8 | a che ora la gara del GP d’Australia 2024 in differita | programma 24 marzo in chiaro

(Di sabato 23 marzo 2024) Lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz, dopo aver saltato la prova in Arabia Saudita per l’operazione all’appendice, sarà invece regolarmente al via allo spegnimento dei semafori domani, domenica 24, alle ore 05.00 italiane, quando andrà in scena ladel GP dell’Australia. Il secondo atto del Mondialedi F1 si correrà sul tracciato di Melbourne, ovvero l’Albert Park Circuit, e sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. La diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e Now. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre ladellainsarà fruibile dalle ore 13.55 su TV8 HD e tv8.it. Ricordiamo che in testa alla classifica iridata tra i piloti c’è il neerlandese Max Verstappen con la Red ...