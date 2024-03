F1 | Sergio Perez | “Nel primo settore non sono andato bene | noi alla pari con la Ferrari”

(Di sabato 23 marzo 2024)ha strappato la terza posizione in griglia nelle qualifiche del GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. Il messicano della Red Bull nello specifico ha segnato un gap di +0.359 rispetto al compagno di squadra Max Verstappen, leader in 1:15.915. Una prova positiva ma non eccezionale quella di Checo che, una volta arrivato al parco chiuso, ha ammesso che poteva trarre qualcosa in più dalle potenzialità della sua monoposto: “C’era qualcosa che potevo tirare in più dmacchina – ha detto– Nelnoncome dovevo, masoddisfatto di com’è andata. Vedendo il weekend credo ci sia stata una bella progressione. Domani potremmo lottare ...

