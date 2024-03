F1 | Perez penalizzato! Cosa è successo in Australia | cambia la griglia di partenza | sorride la Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024)ladidel GP d’di domani. Il terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1 vedrà unmento al via. Il messicano Sergioè statoper “impeding” nei confronti del tedesco Nico Hulkenberg. Nel corso delle qualifiche che sono valse la pole-position all’olandese Max Verstappen (Red Bull), l’altro pilota della scuderia di Milton Keynes è finito sotto la lente di ingrandimento degli Stewards. Come riportato dal documento ufficiale della FIA, infatti,ha ostacolato Hulkenberg in curva-13 nella Q1, quando il tedesco della Haas era impegnato nel suo giro veloce, danneggiandolo nella prestazione. Dopo aver ascoltato i diretti interessati al termine delle qualifiche e analizzati anche i messaggi via radio, ...