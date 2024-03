F1 | Max Verstappen | “Non mi aspettavo la pole | abbiamo trovato le soluzioni”

(Di sabato 23 marzo 2024) Non era cominciato nel migliore dei modi questo fine-settimana a Melbourne (Australia), sede del terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, per l’olandese Max. Il leader della classifica generale era uscito di pista, danneggiando il fondo nella FP1 e perdendo tempo in vista della sessione di libere successiva. Il tutto in un contesto nel quale la Ferrari ha dimostrato di essere in palla. Quando conta maggiormente, però, Max ha saputo fare la differenza ancora una volta, con una Q3 incredibile e mettendo insieme due giri ultimo dei quali a infrangere la barriera dell’1:16, precedendo di 0.270 uno stoico Carlos Sainz (Ferrari) e di 0.359 il compagno di squadra, Sergio Perez, deludente invece la prestazione dell’altro ferrarista Charles Leclerc che prenderà il via solo dalla quinta posizione. “Sono sinceramente sorpreso da questo risultato. Il nostro week end ...

