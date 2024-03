F1 | Gp Australia Vasseur Il passo c' è | ottimisti per la gara

(Di sabato 23 marzo 2024) "Sainz ha fatto un recupero incredibile", dice il team principal della Ferrari MELBOURNE () - "L'obiettivo è sempre la pole, abbiamo ile quindi l'obiettivo è sempre quello. Vero che nelle libere andava bene, anche in Q1 e Q2 e poi ci è mancato qualcosa nel momento più importante. Per

"Siamo decisi ad assumere un approccio aggressivo", assicura il team principal della Ferrari MELBOURNE (AUSTRALIA) - "Dopo le prime tre intense settimane in Bahrain e Arabia Saudita e un weekend di ... (ilgiornaleditalia)

Venerdì da Red Bull per la Ferrari, grande protagonista della prima giornata di prove libere del GP d’ Australia 2024 di F1. Il team principal della Rossa, Frederic Vasseur , predica però calma: ... (sportface)

“Il nostro obiettivo era la pole position e, visto l’avvicinamento, i presupposti c’erano“. Non si nasconde Frederic Vasseur , team principal della Ferrari, che ai microfoni di Sky Sport ha fatto un ... (sportface)

F1, Australia, Vasseur: "Ferrari, ci è mancato qualcosa in Q3" - "C'è mancato qualcosa in Q3". Le qualifiche del GP d'Australia hanno assegnato l'ennesima pole a Max Verstappen e Fred Vasseur, team principal Ferrari, guarda ormai alla gara: "Il fattore più importan ...napolimagazine

F1, Perché la Ferrari può vincere in Australia - La Ferrari può vincere il Gran Premio d'Australia F1 che si correrà a Melbourne Genè, Sainz e Vasseur pensano di sì. Le interviste video ...circusf1

Verstappen in pole a Melbourne, 2^ la Ferrari di Sainz - 3 minuti per la lettura MELBOURNE (Australia) (ITALPRESS) – Max Verstappen cala il tris e centra la terza pole position nella terza gara della stagione a Melbourne, la 35/a in carriera. Ma la Ferrari ...quotidianodelsud