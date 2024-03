F1 | Gp Australia | pole per Verstappen Parte seconda la Ferrari di Sainz

(Di sabato 23 marzo 2024) Maxconquista laposition del GP d'di Formula 1, in programma domani, domenica 24 marzo 2024 L'articolo proviene da Firenze Post.

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP d’ Australia , terza tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Melbourne. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della ... (oasport)

Melbourne, 23 marzo 2024 – E’ di nuovo Max Verstappen il leader della pole position . Il campione del mondo si prende anche il primo posto in griglia alle Qualifiche del Gp d’Australia : “La pole ... (ilfaroonline)

Max Verstappen conquista la terza pole position in tre gare stagionali. Il campione del mondo della Red Bull ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gran Premio d' Australia , in 1'15"915, davanti ... (liberoquotidiano)

F1, Sergio Perez penalizzato in griglia di partenza: cosa è successo nelle qualifiche a Melbourne - Cambia la griglia di partenza del GP d'Australia di domani. Il terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1 vedrà un cambiamento al via. Il messicano Sergio Perez è stato penalizzato per "impeding" nei ...oasport

F1: Gp Australia. Verstappen "Soddisfatto ma Ferrari veloci, vedremo" - "Questa pole non era attesa, ci attende una gara interessante", dice il campione del mondo della Red Bull MELBOURNE (Australia) (ITALPRESS) - "Questa pole non era troppo attesa onestamente, sono molto ...sport.tiscali

VIDEO F1, sintesi qualifiche GP Australia 2024: pole di Verstappen, Sainz in prima fila - Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP d'Australia. Il pilota della Red Bull si è scatenato nel Q3 e scatterà al palo per la terza volta consecutiva. Il tre volte Campione del Mondo sar ...oasport