F1 Gp Australia | Ferrari anti-Red Bull | McLaren alla finestra I pronostici della gara

(Di sabato 23 marzo 2024) Melbourne (), 23 marzo 2024 – La sveglia puntata prima delle 5, il profumo del caffè al sorgere dell'alba e il rombo dei motori in tv. Questo sarà l'iniziodomenica che aspetterà gli appassionati di Formula 1, che vivranno un fine settimana dai ritmi diversi da quelli soliti per assistere al Gran premio d'. Terzo turno del mondiale 2024, l'appuntamento di Melbourne vedrà una griglia di partenza con il solito nome in pole position, quello di Max Verstappen, ma con dei possibili ribaltoni all'orizzonte. Sul circuito di Albert Park le sorprese e i colpi di scena sono di casa, in una corsa che storicamente miete - sportivamente parlando - molte vittime e che molto raramente vede terminare una corsa senza qualche Safety Car o bandiera rossa nel mezzo. F1 Gp2024, Verstappen è in pole ...

