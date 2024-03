F1 | GP Australia 2024 | Perez penalizzato di tre posizioni per impeding | Leclerc partirà quarto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Cambia la griglia di partenza del GP d’di Formula 1, di scena sul circuito dell’Albert Park. Al termine delle qualifiche, Sergioha ricevuto infatti tredi penalità per un “” ai danni del pilota della Haas, Niko Hulkenberg. Ciò significa che il messicano scivola dal terzo al sesto posto edalla terza fila. Sorride quindi la McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri che guadagnano una posizione e scatteranno rispettivamente terzo e quinto. Buone notizie anche per la Ferrari poiché Charles, quinto al termine delle qualifiche, recupera una posizione e si garantisce la possibilità di partire in quarta piazza, in seconda fila. LA GRIGLIA DI PARTENZA SportFace.