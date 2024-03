F1 GP Australia 2024 | orari repliche in chiaro | come vedere qualifiche e gara su Tv8

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Il Gran Premio didi Formula 1 andrà in scena questo fine settimana sul circuito di Albert Park, a Melbourne. Leandranno in scena alle 7:00 del mattino italiane di sabato 23 marzo, con laprevista invece per le 5:00 del mattino di domenica 24. La diretta sarà trasmessa da Sky, ma qualche ora più tardi la replica sarà disponibile su TV8. Lesaranno disponibili inalle 10:00 di sabato 23, con il Gran Premio che verrà mostrato a partire dalle 14:00 di domenica. SportFace.