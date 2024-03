F1 GP Australia 2024 | Leclerc | “Sottostimato la potenza della Red Bull | l’obiettivo resta il podio”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 23 marzo 2024) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del GP d’di F1, Charlesha dichiarato: “Forse abbiamo sottovalutato lamessa in pista dalla Red. Io non ho massimizzato la macchina e inoltre, se ieri mi sentivo molto sicuro, oggi abbiamo perso un po’ l’anteriore. Siamo intervenuti sull’alettone per cambiare qualcosa, ma probabilmente siamo andati nella direzione sbagliata“. Il pilotaFerrari, che scatterà dalla quinta posizione, ha poi parlatogara di domani: “Tutto può succedere, dobbiamo concentrarci sul nostro passo gara che è buono.il, mentre credo che – salvo sorprese – la Redne abbia di più per la ...