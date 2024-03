F1 | Fernando Alonso | “Siamo meno competitivi rispetto a Jeddah | abbiamo sofferto per tutto il weekend”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024)ha concluso in decima posizione le qualifiche per il Gran Premio d’Australia 2024, terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un risultato sicuramente deludente per il veterano spagnolo dell’Aston Martin, autore di un errore nel primo time-attack del Q3 (escursione fuori pista sulla ghiaia) e battuto dal compagno di squadra Lance Stroll. “entrati in Q3 con entrambe le vetture e questa è una buona notizia, i punti sono possibili. È più oquello che ci aspettavamo, Hamilton partirà subito dietro e sarà una battaglia intensa. Quistati un po’è stato più problematico in termini di ritmo. Dobbiamo andare al limite, se vado un po’ più piano ...