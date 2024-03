EVENTO Prepartita e intervallo con dj set L’iniziativa del Cavallino al debutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024)e undifferenti dal solito quelli che caratterizzeranno Arezzo-Fermana di domani. Da 30’ prima dell’inizio della gara e durante il quarto d’ora nel quale le due formazioni saranno negli spogliatoi, gli spettatori del comunale saranno intrattenuti da un dj set dai colori amaranto. In consolle dj Giaggio e Alessio Saracini, in arte Puma, quest’ultimo speaker e voce ufficiale deldurante le gare interne. L’è stato intitolato "Prematch event". Uno show inedito su un campo da calcio per dare ulteriore carica al pubblico sugli spalti.