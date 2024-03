(Di sabato 23 marzo 2024), 23 marzo 2024 – Aumentano ancora, a distanza di un anno dal precedente ritocco, i prezzi deiin zonadurante glidel circuito. In particolare, per effetto della delibera appena approvata dalla Giunta del sindaco Marco Panieri, la tariffa per laper le auto (a nove posti) sale da 15a 20(è raddoppiata rispetto al 2022, quando si pagavano appunto 10), mentre i mezzia 16 posti (con massa entro le cinque tonnellate) pagheranno 25contro i 20 di un anno fa. La spesada affrontare perare camper e roulotte nei dintorni dell’, ...

Eventi in autodromo a Imola, parcheggi più cari: fino a 27 euro per la sosta giornaliera - Salgono i prezzi per macchine, mezzi fino a 16 posti, camper e roulotte. Invariati quelli per bus e moto. Il precedente aumento era stato varato dalla giunta già nel 2023 dopo anni di tariffe ferme ...ilrestodelcarlino

La Mia Auto: tutte - Fine settimana di festa all'autodromo pavese di Castelletto di Branduzzo per i vent'anni della scuola di drifting fondata nel 2004 da Nicola Tesini. Tante le attività in pista previste nelle due giorn ...gazzetta

Senna e Ratzenberger, commemorazione a Imola a 30 anni dalla morte - In occasione dei trent'anni dalla scomparsa di uno dei piloti più amati dagli appassionati di Formula 1, e non solo, Imola organizza una commemorazione per Ayrton Senna, morto durante il Gran Premio d ...sport.sky