Eventi Diretta Rai Sport Sabato 23 Marzo 2024 - Sci Alpino | Nuoto Artistico | Pattinaggio

(Di sabato 23 marzo 2024) In vista del weekend,23, Digital-News.it vi presenta la programmazioneiva della Rai. Sui canali Rai e su RaiHD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agliivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su RaiHD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.Tra novità e tradizione la stagione di Raida Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli. A cominciare dal ...

Calendario sci alpino oggi in tv: orario discesa femminile Saalbach, programma, pettorali, streaming - La Coppa del Mondo femminile di sci alpino è arrivata al suo epilogo. Oggi si disputerà l'ultima gara dell'anno e sarà una discesa libera. In palio c'è ancora la coppa di specialità, con Lara Gut-Behr ...oasport

Sport in tv oggi (sabato 23 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli Eventi in streaming - Oggi sabato 23 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Piatto sontuoso per gli appassionati di motori: qualifiche del GP d'Australia per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Portogallo per ...oasport

"Palio dei Somari di Torrita: domani la sfida tra le otto contrade nella 67esima edizione" - Domani si svolgerà il Palio dei Somari di Torrita, con cortei, spettacoli e il Gioco del Pallone. Prevendita biglietti e servizio navetta gratuito. Evento seguito in Diretta tv su Nti.lanazione