Eurostat | l’Italia è ultima per tasso di occupazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Nonostante progressi significativi nel settore occupazionale,continua a lottare per colmare il divario con gli altri Paesi europei. Secondo recenti statistiche, ilditra i 20 e i 64 anni nel nostro Paese si è attestato al 66,3% nel 2023, ancora lontano quasi 10 punti percentuali dalla media dell’Unione Europea, che è del 75,4%. L’unica nota positiva è cheha registrato un aumento maggiore rispetto alla media dell’Ue, con un incremento del 1,5%, rispetto allo 0,9% registrato nell’Unione. Nonostante questo progresso, rimane una disparità significativa tra i tassi dimaschile e femminile nel nostro Paese. Bassafemminile In Italia, solo il 56,5% delle donne tra i 20 e i 64 anni è attiva nel mercato del ...

L' Italia resta fanalino di coda in Europa per tasso di occupazione . Nonostante i lavoratori abbiano raggiunto livelli record nel 2023 il tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni si è attestato al

Italia ancora ultima in Europa per tasso di occupazione. Nel Mezzogiorno lavorano solo due donne su cinque - La quota di occupati sul totale della popolazione Italiana in età lavorativa ha raggiunto nel 2023 il livello più alto di sempre (66,3%). Tuttavia l'Italia rimane ultima nella classifica europea relat

