Eurostat | Italia ultima in Ue per tasso di occupazione

(Di sabato 23 marzo 2024) L'resta fanalino di coda in Europa perdi. Nonostante i lavoratori abbiano raggiunto livelli record nel 2023 ilditra i 20 e i 64 anni si è attestato al 66,3%, lontano quasi 10 punti dalla media Ue (75,4%). L'ha segnato un aumento maggiore della media Ue con 1,5 punti in più a fronte dei 0,9 Ue ma resta indietro sull'femminile. Nel nostro Paese tra i 20 e i 64 anni lavora solo il 56,5% delle donne a fronte del 70,2% in media Ue. Ildimaschile è al 76% (80,5% in Ue). Il divario con le donne è di 19,5 punti, quasi il doppio della media Ue (10,3%).