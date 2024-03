Europee | Salvini “Chi vota Lega è contro il bis di Von der Leyen”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 23 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Marine Le Pen chiede ai politici italiani se saranno disposti o meno a sostenere un bis di questa commissione europea sciagurata. Io posso dire serenamente che gli italiani che sceglieranno lanon sceglieranno mai un accordo con la sinistra e voteranno per mandare a casa Von der”. Lo ha affermato il vicepremier e leader della, Matteo, nel suo intervento conclusivo all’evento “Winds of Change – Towards a Europe of Cooperation”, organizzato a Roma da Identità e Democrazia.“Il filo conduttore degli interventi che ci sono stati oggi è la libertà. Quante di governo ci sarebbero se si dicesse in pubblico quello che si dice in privato… Ma non lo dico per il governo italiano. Governeremo per cinque anni, chi vuole dividerci non ci riuscirà”, ha detto.“Oggi ...