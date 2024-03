Europee | Moratti | Annuncio la mia candidatura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) “Intendo candidarmi alle elezionidell'8-9 giugno". Lo ha annunciato la presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, Letizia, a margine dell'appuntamento del partito ‘La forza dell'Italia in Europa'. "È stata una riflessione lunga, ma penso che queste elezioni siano molto importanti, stiamo lavorando sulle liste”, ha sottolineato l'ex sindaca di Milano ed ex ministra. “Sarò capolista? No, se si candiderà il segretario Tajani, al contrario sì”