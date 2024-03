Eurolega | Milano piega il Fenerbahce La Virtus in casa della Stella Rossa

(Di sabato 23 marzo 2024), 22 marzo 2024 – Il 31° turno disi è rivelato chiaroscurale per le formazioni italiane: le note senza dubbio più liete sono arrivate dal Forum di Assago dove l’EA7 Emporio Armani padrona diha colto il secondo sigillo europeo settimanalendo 77-76 il. Una vittoria su cui ci sono i sigilli di Nicolò Melli – partito con 13 punti nei primi 20’ e capace di chiudere a quota 17 con anche 3 rimbalzi catturati – e del duo formato da Shavon Shields (15 punti) e Nikola Mirotic (13 punti conditi con 7 rimbalzi) che si sono caricati la squadra sulle spalle nel momento chiave del match e l’hanno condotta con successo al traguardo.ha iniziato con le marce alte e, spinta come sottolineato da un Melli dominante, ha toccato anche le 14 lunghezze di ...

