Euro 2025 L’Irlanda ne fa sette all’Under 21 di San Marino

(Di sabato 23 marzo 2024) san0 irlanda 7 SAN(3-5-2): Battistini, G.Benvenuti, Matteoni, M.Sancisi (63’ Zavoli); Giocondi, Valli Casadei, N.Sancisi (63’ Giacopetti), Chiaruzzi (80’ Casadei), T.Benvenuti (80’ Casadei); Zannoni (73’ Dolcini), D’Addario. A disp.: Borasco, Famiglietti, Giambalvo, Pasolini. All.: Cecchetti. IRLANDA (4-3-3): Keeley; Curtis (65’ Grehan), Lawal, Garcia Mcnulty, Adaramola; Hodge (74’ Phillips), Moran (70’ Gilsenan) , Healy; Springett (65’ Okoflex), Armstrong (65’ O’Mahony), Vata. A disp.: Brooks, O’Riordan, Murphy, Kavanagh. All.: Crawford. Arbitro: Viktor Kopiievskyi (Ucraina). Reti: 26’ Armstrong, 53’ Moran, 57’ Benvenuti (aut.), 62’, 64’ e 92’ Vata, 73’ Okoflex. Note - Ammoniti: Matteoni, M.Sancisi, N.Sancisi, D’Addario, Adaramola, Vata. Non è bastato un buon primo tempo21 di San ...