Eriksson realizza il sogno di allenare il Liverpool | brividi ad Anfield | VIDEO

(Di sabato 23 marzo 2024) Si è avverato ildi Sven Goran, ex allenatore dell’Inghilterra. Il 76enne continua a lottare contro un tumore allo stadio avanzato e oggi hato il suo desiderio:ilper una partita allo stadio. Lo svedese è entrato in campo con il sorriso mentre dagli spalti veniva intonato l’inno del club “You Will Never Alone”.ha poi preso posto in panchina, insieme agli ex calciatori Ian Rush, John Barnes e John Aldridge, per guidare una squadra di leggende deltra cui Jerzy Dudek, Martin Skrtel, Steven Gerrard e Fernando Torres, contro una selezione di ex calciatori dell’Ajax. L’emozione di“È come un. Quando ero in attività, ho sempre sognato di ...

