Eriksson realizza il sogno di allenare il Liverpool | accoglienza da brividi al suo ingresso in campo

Sven-Goran Eriksson continua la battaglia contro la malattia: lo stesso ex l’allenatore ha annunciato di avere un tumore inoperabile al cervello. In un’intervista recente aveva manifestato il ... (calcioweb.eu)

Eriksson realizza il suo sogno: commozione ad Anfield per Liverpool-Ajax - Le immagini di Sven-Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, sulla panchina del Liverpool per la sfida tra leggende contro l'Ajax ...tuttosport

Si avvera il sogno di Eriksson, va in panchina al Liverpool - L'ex selezionatore dell'Inghilterra Sven Goran Eriksson, che soffre di cancro in stadio avanzato, ha realizzato quello che aveva definito il suo sogno: ha allenato il Liverpool per una partita di ...ansa

Eriksson, sogno coronato: in panchina ad Anfield con il Liverpool - Il 76enne allenatore svedese, malato di tumore, ha visto esaudito il suo grande desiderio. Accoglienza da brividi dei tifosi dei Reds ...sportmediaset.mediaset