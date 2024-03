Enotria | The Last Song arriverà anche su Xbox | servirà solo più tempo

(Di sabato 23 marzo 2024) Il lancio di: Thenon avverrà al Day one suSeries XS. Quanto emerso dopo l’ultimo trailer ha mandato su tutte le furie i giocatori della console Microsoft, che hanno iniziato a lanciare accuse contro gli sviluppatori e contro Sony. Con un comunicato ufficiale, il CEO di Jyamma Games ha voluto chiarire la situazione. Dalle sue parole si evince che la scelta di non uscire suranea e che è legata a valutazioni di tipo qualitativo, oltre che ad accordi in essere con partner asiatici. Queste le parole di Giacomo Greco: Jyamma Games si scusa ufficialmente con tutti i giocatori. Siamo ben consapevoli che la notizia della mancata uscita peral Day one abbia causato molte discussioni e vogliamo ...

