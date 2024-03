Energia eolica per un cemento ancora più sostenibile | Heidelberg sigla un agreement con OX2

(Di sabato 23 marzo 2024)Materials Italia Cementi (nuovo brand di Italcementi), azienda leader nella produzione di materiali per l’edilizia e OX2, primario produttore indipendente in Europa dida fonti rinnovabili, attraverso la sua controllata italiana, hanno annunciato la sottoscrizione di un Corporate Power Purchase(PPA) della durata di 7 anni per la fornitura di una media tra i 36,6 e 51,2 GWh dipulita nel periodo 2025 – 2032. L’accordo prevede la vendita da parte di OX2 sino al 70% dell’prodotta nel parco eolico di Stornarella, vicino Foggia, il primo nel portafoglio del gruppo OX2 in Italia. Il parco eolico, che è stato acquistato da Glennmont Partners (ora Nuveen Infrastructure), è nella fase di costruzione gestita da OX2 e sarà operativo entro la fine del 2024. Sarà ...

Cantieri per l’eolico in mare, la Sicilia proporrà al ministero dell’Ambiente una sede portuale - La Sicilia presenterà una candidatura unitaria al ministero dell’Ambiente per un porto nel quale realizzare il cantiere per la produzione e l’assemblaggio di piattaforme galleggianti per l’Energia eol ...scrivolibero

