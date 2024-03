Energia | aumenti choc dal 1° luglio col mercato libero Bollette salatissime ' Quasi 2mila euro in più all' anno'

Ora legale 2024 da domenica 31 marzo: quanto risparmieremo e perché dovrebbe durare tutto l’anno - Sima lancia una raccolta firme che ha già superato le 330 mila adesioni per abolire l’ora solare: «Nella settimana successiva al cambio dell’ora si registra un +4% di attacchi cardiaci» ...corriere

Bollette, 328 euro in più da pagare. Batosta per i clienti del mercato libero - L'inflazione nel settore energetico ha contribuito ad aumentare i costi delle bollette, con un aumento del 60,4% per il gas e del 93,1% per l'elettricità ...affaritaliani

Aumentano i consumi elettrici, un terzo coperti da rinnovabili - A febbraio i consumi di Energia elettrica in Italia sono in aumento dell'1,6% rispetto allo stesso mese del 2023 con un fabbisogno di Energia elettrica pari a 25,3 miliardi di kWh. (ANSA) ...ansa