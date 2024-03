Endless Love streaming | replica puntata del 23 marzo 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 23 marzo 2024) Triplo appuntamento oggi – sabato 23– con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 13, 14 e 15 trasmessi da Canale 5 in. Tarik si trova ai ferri corti con il fratello Kemal. Huseyin è preoccupato del cambiamento di Kemal e delle sue nuove frequentazioni. Nihan, gelosa di Asu, le chiede se il rapporto tra lei e Kemal è solo lavorativo o ci sia dell’altro. Lei risponde che sono ben più che soci, sono cari amici e alleati. Nihan e Kemal si incontrano, apparentemente per puro caso, sul traghetto. In realtà è stata Leyla, con uno stratagemma, a farli incontrare.