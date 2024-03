Emiliano | “Con Decaro da sorella del boss? Andai per farle capire che cose erano cambiate”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 23 marzo 2024) Pubblicato il 23 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Dopo le polemiche sollevate dalle parole pronunciate durante la manifestazione di oggi a sostegno del sindaco di Bari, Antonio, arriva la nota del governatore della Puglia Michelesul caso. "Leggo agenzie – afferma il presidente della regione – nelle quali si fraintende una frase che ventimila persone presenti oggi in piazza hanno perfettamente compreso. Ho raccontato un fatto realmente avvenuto quando chiudemmo al traffico Bari Vecchia. E di fronte ad un episodio nel quale avevano invitato il mio assessore ad andarsene dai luoghi dove stava lavorando,di persona dallaincensurata delAntonio Capriati, che avevo arrestato e fatto rinviare a giudizio e poi condannare per omicidio, per...