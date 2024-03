Elezioni Europee | Letizia Moratti scioglie le riserve | “Mi candido con Forza Italia”

(Di sabato 23 marzo 2024) Milano, 23 marzo 2024 – Riserva sciolta,si candida alledell’8 e 9 giugno, nella lista di, partito nel quale è tornata dopo una breve esperienza nel Terzo Polo e per il quale presiede la Consulta nazionale. L’annuncio è arrivato questa mattina, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia : “Intendo candidarmi alle. È stata una lunga riflessione ma penso che questesiano molto importanti. Stiamo lavorando sulle liste”. “Non sarò capolista se si candida il segretario Antonio Tajani, altrimenti sì”, ha aggiunto l’ex vicepresidente della Regione Lombardia con delega al Welfare rispondendo alle domande dei cronisti.

