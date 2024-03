Eleonora Giorgi e la malattia | “Di cosa ho paura…” Cosa ha davvero

(Di sabato 23 marzo 2024) In un’intervista emozionante a “Verissimo”,ha condiviso il suo coraggioso percorso di lotta contro il tumore al pancreas, una battaglia che affronterà con un’importante operazione martedì prossimo. Accanto a lei, ospiti di Silvia Toffanin, c’erano i suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, che hanno espresso il loro amore e sostegno in questo difficile momento. L’attrice ha aperto il suo cuore, rivelando le sue paure e la sua forza interiore: “Ho un po’ di strizza. Nella vita ho avuto la fortuna di non avere mai niente di grave, mentre questa è una super operazione”.si è detta grata alla scienza per aver reso possibile l’intervento chirurgico e, nonostante la paura, è pronta ad affidarsi agli esperti. “La prima volta che sono venuta da te non avevo capito bene. Il tumore è meno reattivo e ci dobbiamo ...

