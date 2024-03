Eleonora Giorgi | chi sono i bellissimi figli da due padri diversi | “Abbiamo trovato il tempo per stare insieme”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 marzo 2024), i dueAndrea arrivato dal matrimonio con Angelo Rizzoli e Paolo nato dall’unione con il secondo ex marito Massimo Ciavarro. Oggi vedremo l’attrice ospiteai duedi Verissimo, in onda dalle 16:30 su Canale 5. Dalle prime nozze con Angelo Rizzoli nel 1980 è arrivato Andrea. Il 44enne si è affermato come produttore cinematografico: riservatissimo sulla vita privata, nel passato è stato legato ad Alice Bellagamba ex ballerina di Amici con la quale è convolato a nozze nel 2014 ed hanno trascorso una luna di miele nello Sri Lanka, ma hanno poi deciso di separarsi nel 2016. Alice ha spiegato in un’intervista a Vanity Fair: “Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto. Per questo, l’idea di infliggergli un duro colpo era ancora più ...