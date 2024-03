Economia in trasformazione Le sfide della burocrazia e il nodo della comunicazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 23 marzo 2024) Anche il settorenautica, nel quale è impegnato il gruppo Quick, è in continua. A sottolinearlo il ceo Michele Marzucco: "Stiamo guardando molto alla crescita tecnologica all’interno di un percorso che vede l’acquisizione di diverse aziende che ci sono utili proprio allo scopo di portare l’intelligenza artificiale all’interno del gruppo in modo da poter essere sempre più al servizio dei clienti e migliorare la loro vita a bordo grazie all’intervento di ingegneri specializzati". In mezzo al mare, la priorità è la prevenzione del problema: "Lo scopo dell’intelligenza artificiale, in questo campo – prosegue Marzucco – è aiutare l’armatore ad avere tutte le informazioni utili in anticipo perché queste informazioni gli possono permettere di governare al meglio la nave e di poter anticipare il guasto, precedendolo con ...